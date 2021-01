CHAN 2020: toute première victoire du Burkina Faso

© Courtesy of CAF

L’équipe du Burkina Faso a remporté la première victoire de son histoire en phase finale d’un Championnat d’Afrique des nations, ce 20 janvier 2021 à Yaoundé. Un succès 3-1 face au Zimbabwe qui relance par ailleurs les Burkinabè dans le groupe A du CHAN 2020. Les Zimbabwéens, eux, sont éliminés.

Il aura fallu attendre trois phases finales de Championnat d’Afrique des nations (CHAN) et huit matches au CHAN pour que l’équipe du Burkina Faso remporte enfin une rencontre durant cette compétition, ce 20 janvier 2021 à Yaoundé. Les Burkinabè ont mis fin à une mauvaise série de quatre défaites et trois nuls, résultats accumulés lors des CHAN 2014, 2018 et 2020.

Les Étalons ont en effet gagné leur deuxième partie dans le groupe A du « CHAN 2020 » [1], quatre jours après un revers 0-1 face au Mali. Les Ouest-Africains ont dominé le Zimbabwe 3-1.

À la 14e minute, Issouf Sosso ouvre le score pour le Burkina Faso au milieu d’une forêt de jambes zimbabwéennes, après que le ballon soit revenu vers lui.

Les Warriors entretiennent ensuite le suspense en égalisant grâce à une frappe de l’extérieur du pied droit signée Partson Jaure (23e).

Gagner face au Cameroun

Mais les Burkinabè dominent leurs adversaires. Ils reprennent ainsi logiquement l’avantage lorsqu’un tir de Mohamed Ouattara est repoussé par le montant gauche mais que Claver Kiendrébéogo a bien suivi : 2-1, 53e.

Puis, Issiaka Ouédraogo, entré en jeu peu avant, creuse l’écart d’un tir nettement dévié, suite à une partie de billard dans la surface zimbabwéenne (3-1, 67e).

Les Étalons doivent désormais battre le Cameroun, le 24 janvier à Yaoundé, pour pouvoir disputer les quarts de finale du tournoi. La sélection zimbabwéenne, elle, est déjà éliminée, avant de jouer contre le Mali à Douala.

[1] La Confédération africaine de football a décidé que la compétition continuerait à s’appeler TOTAL Championnat d’Afrique des nations Cameroun 2020, malgré le fait que le tournoi ait été reporté à 2021 à cause du Covid-19.

