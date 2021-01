CHAN 2020: le Congo-Brazzaville et le Niger se neutralisent

Pas de vainqueur ce jeudi 21 janvier entre le Congo-Brazzaville et le Niger, qui se faisaient face dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules du CHAN 2020 (groupe B). Les Diables rouges ont frappé les premiers grâce à une lourde frappe signée Prince Mapata Mouandza en première période. Mais le Mena a refait surface après la pause sur un penalty transformé par Mossi Issa Moussa. Les deux nations restent en course pour une qualification en quarts de finale avant l'ultime journée.

Après la rencontre entre la Libye et la RDC, qui a vu les Léopards égaliser à la dernière seconde (1-1), le stade de Japoma à Douala a été le théâtre du deuxième match de cette deuxième journée du premier tour du CHAN 2020 (groupe B). Le Congo-Brazzaville, battu lors de son entrée en lice par la RDC (1-0), et le Niger, qui avait concédé le nul face aux Libyens (0-0), visaient la victoire pour rebondir et rêver un peu plus aux quarts de finale.

Finalement, comme lors du match joué un peu plus tôt, les deux sélections se sont séparées sur un match nul 1-1 qui n'arrange personne mais laisse au moins une chance à chacun d'espérer prendre part à la suite de la compétition.

Mapata Mouandza fait parler la poudre

Le Mena du Niger est entré très fort dans ce match. En l'espace de quelques secondes, Pavelh Ndzila, le gardien et capitaine congolais, a sauvé son camp à deux reprises. Il a d'abord repoussé du pied une tentative à bout portant de Garba Halidou Idrissa. Puis, dans la continuité de l'action, il a remporté un duel avec Ibrahim Djibrila Issa (8e).

Le Congo-Brazzaville, lui, a été plus efficace dans les 45 premières minutes. Les Diables rouges ont ouvert le score sur leur seul tir cadré du premier acte. Et quel tir ! À la conclusion d'une action bien construite, le défenseur Prince Mapata Mouandza, depuis l'angle de la surface de réparation, a décoché une énorme frappe du pied droit. Son tir canon est allé se loger sous la barre du gardien Abdoul Razak Oumarou Halidou, qui ne pouvait rien (35e).

Issa Moussa égalise, puis vendange

Après la pause, le Niger n'a pas baissé les bras et a fini par être récompensé à force d'attaquer un adversaire qui, lui, déjouait de plus en plus à mesure que les minutes défilaient. Dimitri Bissiki, entré en jeu en première période, a commis la faute fatale en touchant le cuir de la main dans la surface. L'arbitre a accordé un penalty. Mossi Issa Moussa, entré à la 57e côté nigérien, n'a pas tremblé et a logé le ballon dans la lucarne (70e) pour le but du 1-1.

Dans les dernières minutes, le Mena a insisté et a bien failli remporter la mise. Le Niger a eu une occasion en or à la 87e, sur une action où les attaquants étaient à trois contre un défenseur et le gardien derrière. Mais, oubliant ses deux coéquipiers démarqués, Mossi Issa Moussa a joué la carte solo et a envoyé son tir au-dessus de la barre. Une occasion vendangée qui pourrait coûter cher à la fin du premier tour.

Mossi Issa Moussa, le n°10 nigérien, a égalisé sur penalty pour le Mena face au Congo-Brazzaville, le 21 janvier 2021. © Pierre René-Worms / RFI

En attendant, tout reste ouvert dans ce groupe B après ces deux premières journées. La RDC fait seule la course en tête avec 4 points, mais sa qualification n'est pas encore acquise mathématiquement. La Libye et le Niger suivent avec 2 points chacun, tandis que le Congo-Brazzaville est dernier avec un point au compteur. Les Diables rouges sont en mauvaise posture, mais la qualification via les deux premières places est encore accessible pour eux. L'ultime journée, le 25 janvier, avec Congo-Libye et Niger-RDC, s'annonce pleine de suspense.

