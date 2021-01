CHAN 2020: les Léopards de RDC arrachent un nul miraculeux contre la Libye

La Libye est passée tout près d'une grosse performance contre la République démocratique du Congo ce jeudi 21 janviers lors de la 2e journée de la première phase du CHAN 2020 (groupe B). Les Chevaliers de la Méditerranée ont mené au score pendant presque toute la rencontre grâce à leur capitaine Muetaz Husayn. Mais Ernest Luzolo Sita, d'une frappe magistrale à la dernière seconde, a égalisé pour des Léopards diminués par les cas de Covid-19 mais bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale.

Ce CHAN 2020 avait bien commencé le 17 janvier pour la RDC, victorieuse du Congo-Brazzaville (1-0) et en tête du groupe B avant d'affronter la Libye ce jeudi après-midi. Avec une victoire, les Léopards validaient leur ticket pour les quarts de finale. Mais cet après-midi à Douala, les événements se sont avérés beaucoup moins en leur faveur.

D'abord, le Covid-19, qui avait déjà touché six hommes avant le premier match (cinq joueurs et un préparateur physique), a encore sévi dans les rangs congolais. Le sélectionneur Florent Ibenge, le gardien titulaire Ley Matampi, son remplaçant Guy-Serge Mukumi Mulamba ont notamment été touchés et ont donc manqué le rendez-vous libyen.

Le capitaine Husayn piège les Léopards d'entrée

Et sur le terrain, contrairement au match joué il y a quatre jours, les choses ont vite pris mauvaise tournure pour la RDC. La Libye a cueilli à froid son adversaire sur le premier corner du match. Dominateur dans les airs, le capitaine Muetaz Husayn s'est élevé plus haut que tout le monde et a placé une tête imparable pour ouvrir le score (5e). Aligné en défense lors du premier match face au Niger (0-0), cette fois placé dans un rôle offensif, Husayn a donné un bon départ à son équipe.

Le capitaine des Chevaliers de la Méditerranée a même eu la balle du break au bout du pied au terme d'une contre-attaque. Mais le gardien congolais, Nathan Mabruki Tshumu, est sorti de sa surface et a contré le Libyen au moment de la frappe (23e).

Luzolo arrache l'égalisation à la dernière seconde

Les Léopards ont bien tenté de réagir en première période. Mais ils ont fait preuve de trop d'imprécision pour refaire surface au tableau d'affichage. Ciel Ebengo Ikoko, surpris par une relance plein axe, a raté le cadre (19e). Le même Ebengo a eu une occasion en or d'égaliser après un une-deux parfait avec Amédée Masasi Obenza. Il s'est retrouvé seul face à Ahmed Abdulsalam Azzaqah mais a envoyé son tir sur le poteau (42e).

Les statistiques après 45 minutes se montraient cruelles pour la RDC : 13 tirs, aucun cadré... Après la pause, la rencontre s'est fermée, alors que la Libye s'appliquait à défendre son but d'avance contre des Congolais désarmés. Les joueurs de Zoran Filipovic avaient la victoire entre les mains quand l'abnégation de leurs adversaires a été récompensée sur le fil. Après un dernier corner, la défense libyenne n'a pas réussi à se dégager efficacement. C'est alors qu'Ernest Luzolo Sita a récupéré le ballon à 25 mètres de la cage et a décoché un missile droit dans la lucarne (90+4e).

Les supporters de la RDC fêtant le match nul arraché par leur équipe contre la Libye, le 21 janvier 2021. © Pierre René-Worms / RFI

Le destin est cruel pour les Libyens, KO debout après cette égalisation dans le money-time. Les Congolais n'ont pas délivré leur meilleure prestation, mais ils ont eu le mérite de ne rien lâcher jusqu'au bout. 22 fois, ils ont tiré au but, ne cadrant que deux fois. Le 23e et dernier tir a été le bon. En attendant le match entre le Congo-Brazzaville et le Niger, la RDC confirme sa première place du groupe B avec 4 points. Mathématiquement, la qualification pour les quarts de finale n'est pas encore acquise, mais les Léopards ont fait un pas de plus vers la suite de ce CHAN. Ce sera à confirmer lors de la troisième et dernière journée de la première phase (Congo-Libye et Niger-RDC le 25 janvier).

