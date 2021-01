Mercato: le Sénégalais Krépin Diatta arrive à Monaco

Krépin Diatta face à la Tanzanie à la CAN 2019. RFI/ Pierre-René Worms

L'AS Monaco lui a déjà trouvé un surnom : « Le couteau suisse ». Et ce n'est pas pour sa science de la coutellerie, mais plutôt pour sa polyvalence sur les terrains de football. Krépin Diatta, 21 ans, est désormais un joueur de l'ASM. Le milieu de terrain sénégalais a signé, ce jeudi 21 janvier, un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu'en juin 2025, avec le club monégasque. Vice-champion d'Afrique en 2019 avec les Lions, Krépin Diatta va découvrir son troisième championnat européen, après avoir joué en Norvège au Sarpsborg 08 FF (de 2017 à 2018) et en Belgique au Club Bruges (de 2018 à 2021). Selon RMC Sport, Monaco va débourser 16 millions d'euros pour Diatta; un paiement qui sera versé en plusieurs fois sur cinq ans.