CHAN 2020: le Maroc à la peine face au Rwanda

Le Maroc, tenant du titre, pouvait espérer se qualifier pour les quarts de finale en battant ce vendredi 22 janvier le Rwanda. Mais les Lions de l'Atlas devront patienter. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (0-0).

Lors de cette deuxième journée, le Maroc, tenant du titre, tentait de profiter de cette rencontre à Douala face au Rwanda pour s’emparer du premier ticket pour les quarts de finale. Dominateurs face au Togo (1-0) pour leur entrée en lice, les Lions de l’Atlas avaient gâché pas mal d’occasions. Face au Rwanda qui avait fait match nul lors de sa première sortie contre l’Ouganda (0-0), les Marocains n’ont pas montré grand-chose lors de la première période avec aucun tir cadré malgré une possession de balle supérieure mais visiblement stérile. Les deux formations sont rentrées aux vestiaires avec un score vierge.

De retour sur la pelouse, les Marocains poussent et Ayoub El Kaabi, meilleur buteur (9 buts) et joueur de la précédente édition, frappe du gauche à l’entrée de la surface de réparation. Le cuir est stoppé par le gardien Rwandais (51e). Mais ensuite, les Marocains n’arrivent pas à trouver la faille et doivent se contenter d’un nul.

Le Rwanda décroche un précieux point qui lui permet d’espérer une validation en quarts face aux Éperviers lors de la dernière journée. Le Maroc jouera donc la qualification mardi prochain lors du dernier match face à l’Ouganda.

