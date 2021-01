CHAN 2020: la Guinée rate le coche

Alors que la Guinée tenait la victoire qui lui ouvrait les portes des quarts de finale ce samedi 23 janvier à Limbé dans le choc au sommet du groupe D, le Syli local s’est fait rattrapé sur le fil en toute fin de rencontre par la Zambie (1-1).

La deuxième journée de la phase de poules du CHAN 2020 s’achève ce samedi avec le groupe D. Et pour la première rencontre du jour, la Zambie et la Guinée se sont affrontées à Limbé. Les deux formations étaient bien entrées dans le tournoi en gagnant leur premier match. La Zambie avait battu la Tanzanie (2-0) et la Guinée s’était offert une victoire contre la Namibie (3-0).

En deuxième période, la Guinée a pris les devants grâce à un but de Victor Kantabadouno à le 58e minute. Ensuite, la Zambie a raccroché les wagons en égalisant à la 87e minute avec un but de Spencer Sautu alors que la Guinée subissait de plus en plus les assauts zambiens.

Ce match nul est une déception pour la Guinée, dominateur en termes de possession, qui pouvait espérer une qualification pour les quarts de finale en cas de victoire.

Les deux équipes gardent toutefois la tête du groupe, peu importe le résultat de Namibie-Tanzanie, joué dans la soirée.

