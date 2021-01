CHAN 2020: la Tanzanie gagne face à la Namibie désormais éliminée

La rencontre entre la Tanzanie et la Namibie, arbitrée par l’Éthiopienne Lidya Tafesse, première femme à diriger un match d’une compétition masculine majeure de la CAF, clôturait ce samedi 23 janvier la fin de la deuxième journée de la phase de groupes. La Tanzanie, encore privée de son capitaine et buteur John Raphael Bocco, a ouvert le score en seconde période grâce à Faridi Mussa (65e). La Namibie, qui n’a pas réussi à revenir, est d’ores et déjà éliminée. La Tanzanie jouera mercredi prochain la Guinée, pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.