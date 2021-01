CHAN 2020: le Mali et le Cameroun se hissent en quarts de finale

Le Mali, vainqueur du Zimbabwe (1-0) et le Cameroun, qui a fait match nul face au Burkina Faso (0-0), sont les deux premières équipes de cette édition à se qualifier pour les quarts de finale.

Au coup d’envoi la troisième et dernière journée de la phase de poules ce dimanche 24 janvier, le Cameroun, pays-hôte, le Mali et le Burkina Faso pouvaient prétendre à une place en quart de finale, tandis que le Zimbabwe était déjà éliminé.

L'attaquant Demba Diallo a très rapidement, face au but et du pied droit, permis aux Maliens, sur une passe décisive du défenseur Moussa Ballo, de prendre l’avantage face au Zimbabwe (11e). Le Mali pouvait se contenter d’un nul pour s’ouvrir les portes des quarts de finale. Ce sera le seul but de la soirée dans ce groupe A.

Après sa victoire initiale face aux Warriors (1-0), le Cameroun avait fait match nul face au Mali (1-1). Ce soir, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, les Camerounais devaient s’assurer de prendre au moins un point face au Burkina Faso, qui avait décroché la première victoire de son histoire dans la compétition face au Zimbabwe (3-1). Si les locaux ont été parfois bousculés, ils ont tenu bon, sans réellement convaincre et surtout sans trouver le chemin des filets. L'attaque du Cameroun va devoir compter sur Jacques Zoua, resté sur le banc, lors de la prochaine rencontre des Lions A'.

