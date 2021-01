Retour du Nigérian Victor Osimhen avec Naples

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'attaquant nigérian Victor Osimhen, qui n'a plus joué avec Naples depuis le 8 novembre en raison d'une blessure à l'épaule et du coronavirus, a réintégré le groupe pour le déplacement à l'Hellas Vérone dimanche 24 janvier lors de la 19 journée de Serie A. La recrue star de l'été du Napoli, achetée près de 80 millions d'euros à Lille, n'a disputé à ce jour que six matches de championnat avec le Napoli (pour deux buts). Après des débuts prometteurs, Osimhen a dû soigner une blessure à l'épaule subie avec la sélection du Nigeria à la mi-novembre. Son retour sur les terrains a également été retardé par un test positif au coronavirus début janvier, à l'issue de quelques jours de vacances au Nigeria.