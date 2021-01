CAN U20 2021 (tirage): Mauritanie et Cameroun dans le groupe A

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20 2021), ce 25 janvier 2021. La Mauritanie, pays hôte de cette CAN U20, affrontera notamment le Cameroun, dans le groupe A.

La Mauritanie, qui accueillera la prochaine Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20 2021) du 14 février au 4 mars, connaît ses adversaires pour cette CAN U20 2021. Les Mauritaniens affronteront les Camerounais, les Ougandais et les Mozambicains, dans le groupe A. Une poule a priori à leur porter, l’Ouganda et le Mozambique disputant leur première vraie phase finale [1] dans cette compétition.

Le groupe B sera composé du Burkina Faso, de la Tunisie, de la Namibie et de la République centrafricaine.

Le groupe C, enfin, rassemblera le Ghana, la Tanzanie, la Gambie et le Maroc.

Rappelons que cette édition sera unique, puisque pour la première fois il y aura douze équipes participantes (contre huit auparavant) et que celles-ci se sont qualifiées à travers des tournois régionaux.

À noter que les demi-finales de cette CAN U20 2021 devaient représenter l’Afrique lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans en Indonésie. Mais la FIFA a décidé d’annuler ce Mondial 2021 U20 en raison du contexte sanitaire.

[1] Jusqu’en 1989, la CAF organisait des matches aller/retour entre les sélections de moins de 21 ans. C’est à partir de 1991 qu’il y a eu une véritable phase finale de Coupe d’Afrique des nations juniors.

