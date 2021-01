Le Camerounais Benjamin Moukandjo signe en Grèce

Libre depuis son départ de Valenciennes, l’attaquant camerounais Benjamin Moukandjo a signé un contrat de 18 mois avec le club grec d’AEL Larissa, actuellement dernier de Super League grecque. « AEL Larissa annonce avoir trouvé un accord avec l’international camerounais et ancien joueur de Rennes, As Monaco, As Nancy, Reims, FC Lorient et du RC Lens Benjamin Moukandjo Bilé. Notre nouvelle recrue a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun dont il était le capitaine. Le joueur de 32 ans a passé avec succès la visite médicale effectuée par le responsable de notre staff médical M. Basdekis et ses collaborateurs. Ces derniers n’ont décelé aucune anomalie », a indiqué le club.