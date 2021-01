Ligue 1: l’international algérien Youcef Atal arrêté trois semaines

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Youcef Atal, le latéral international algérien de l'OGC Nice, sera arrêté trois semaines en raison d'une lésion musculaire à une cuisse, a annoncé vendredi 29 janvier l'entraîneur azuréen Adrian Ursea en conférence de presse. « On perd un joueur extrêmement important pour nous, et c'est triste pour lui », a expliqué Ursea. Youcef Atal, 24 ans, avait dû sortir samedi dernier sur blessure peu après avoir inscrit le but de la victoire à Lens (1-0). Opéré début décembre 2019 d'une lésion méniscale au genou droit, le champion d'Afrique des Nations empile des blessures depuis sa reprise avec Nice à la mi-juin. Youcef Atal n'a participé qu'à 10 rencontres de L1 depuis le lancement de la saison.