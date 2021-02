CHAN 2020: Florent Ibenge tacle le Cameroun

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Éliminée par le Cameroun (1-2) en quart de finale, la RD Congo a vécu un CHAN 2020 particulièrement éprouvant en raison des multiples tests positifs au Covid-19 qui ont empêché le sélectionneur Florent Ibenge de pouvoir compter sur tout son groupe. Lui-même avait été testé positif et avait dû s’isoler. Depuis les tests fait avant la dernière rencontre des Léopards, qui avaient donné 13 cas positifs au sein de la délégation congolaise, alors que la contre-expertise de la CAF n’en a finalement décelé que 3, le sélectionneur Florent Ibenge se pose de questions. « Le Cameroun a une bonne équipe, il y a de beaux stades, mais il n’a pas besoin de ça pour gagner. On ne peut pas traiter des amis comme on nous a traités. Les gens qui ont fait ça n’ont pas de place dans le foot. (…) Les gens ne se rendent pas compte mais ça donne une très mauvaise image du Cameroun. Même pour ceux qui veulent voyager, quelle sera la validité des tests Covid du Cameroun ? », a déclaré l’ancien sélectionneur de l’équipe A.