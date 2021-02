CHAN 2020: le Maroc sèche le Cameroun et file en finale

Le Marocain Sofiane Rahimi, buteur face à la Zambie, le 31 janvier 2021. © Courtesy of CAF

Texte par : Farid Achache Suivre 2 mn

Le Cameroun n’a absolument pas existé lors de cette demi-finale face au Maroc, tenent du titre. Les Lions de l’Atlas se sont imposé 4-0 ce mercredi 3 février avec un doublé de Soufiane Rahimi (40e et 73e), l’ouverture du score signé Soufiane Bouttini (28e) et un dernier but de Mohammed Bemammer (85e).