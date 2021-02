CHAN 2020: des Marocains fiers et des Maliens fair-play

L’équipe du Maroc a remporté le sixième Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020), ce 7 février 2021 à Yaoundé. Les Marocains ont affiché leur fierté d’avoir conservé leur titre dans cette compétition, tandis que les Maliens, battus 0-2 en finale, se sont montrés fair-play, malgré la déception.

« Le Maroc mérite son trophée. » Sadio Kanouté, milieu de terrain du Mali, s’est montré fair-play, peu après la défaite 0-2 de son équipe en finale du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2020), le 7 février 2021 à Yaoundé. « On n’a pas de regrets, assure le pensionnaire du Stade Malien. On avait face à nous une sélection marocaine solide qui a su concrétiser ses occasions ».

Les Maliens ont pourtant échoué une deuxième fois au sommet de cette compétition, après leur revers en finale du CHAN 2016 face à la RD Congo. La pilule n’est toutefois pas si dure à avaler, pour le sélectionneur des Aigles, Nouhoum Diané : « On voulait tout faire pour ramener la coupe au Mali. Mais on avait en face une très bonne équipe du Maroc. C’est la meilleure équipe du tournoi, je pense. J’en profite d’ailleurs pour féliciter leur coach. Ils ont fait du bon boulot, vu le nombre de buts que les Marocains ont marqué. Ça n’allait pas être facile face à eux mais on le savait. Je pense qu’on a perdu ce match sur des détails. Mais ces détails sont très importants dans ce genre de compétition. »

Sur les réseaux sociaux, le président de la Fédération malienne (Fémafoot), Mamoutou Touré « Bavieux » a également relativisé la portée de cette défaite, alors que les Maliens courent toujours après leur premier sacre continental chez les séniors. « Je suis un Président fier ce soir, a tweeté le patron de la Fémafoot. Car, malgré la défaite, je retiens l’ardeur de nos enfants pendant la compétition. Un Aigle fier dans la victoire comme dans la défaite ».

« Félicitations au Cameroun »

Fiers, les Marocains le sont énormément. Et pour cause : ils sont les premiers à conserver leur titre dans cette compétition. « Depuis notre arrivée au Cameroun, nous avions de l’ambition et de la détermination, a lancé Lhoussaine Ammouta, leur sélectionneur. Nous voulions produire du bon jeu et gagner cette coupe. Notre groupe a changé à plus de 75% par rapport à celui qui l’a gagnée en 2018. Nous voulions conserver le titre et c’est chose faite. Je suis très content de notre parcours. Nous l’avons mérité, vu le nombre de buts marqués [15 en 6 matches, Ndlr], vu le nombre d’occasions qu’on s’est procuré et vu les possessions de balle qu’on a eues ».

L’avant-centre Reda Jaadi, lui, a rendu hommage aux organiseurs de ce CHAN 2020 : « Félicitations au Cameroun. Ça montre vraiment que l’Afrique a fait un grand pas vers l’avant. Tout était parfait. »

Propos recueillis par Joël Wadem et Olivier Pron,

