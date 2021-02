Le bon début d’Islam Slimani comme titulaire avec l’Olympique Lyonnais

Pour sa première titularisation depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais, Islam Slimani, 32 ans, s'est distingué avec un but et deux passes décisives face à l'AC Ajaccio mardi 9 février, lors des 32e de finale de Coupe de France (5-1). « Je me sens bien physiquement, je commence à connaître les joueurs, les déplacements, c’est bien pour moi et pour l’équipe », expliquait-il au micro d'Eurosport à la pause. « Son entente avec Memphis a été bonne. Ce sont deux joueurs qui aiment décrocher et il ne fallait surtout pas qu’ils viennent en même temps. Ils ont été très complémentaires devant », a commenté le coach Rudi Garcia à l’issue de la rencontre.