CAN U17: Sénégal et Mali qualifiés

Texte par : RFI

Le Sénégal et le Mali ont empoché les deux billets en jeu dans la zone UFOA A (Afrique de l’Ouest, Zone A) pour la CAN U17 qui se tiendra du 13 au 31 mars prochains au Maroc. Les deux nations rejoignent le pays-hôte, l’Algérie, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, la Tanzanie, l’Ouganda, l’Afrique du Sud et la Zambie. Le Sénégal a largement battu la Guinée Bissau (4-0) et le Mali a dominé la Mauritanie (5-1).