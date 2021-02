L’Algérien Islam Slimani rêve du Mondial 2022

Islam Slimani. AFP PHOTO / CARL DE SOUZA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus appelé en sélection depuis novembre 2019, Islam Slimani retrouve du temps de jeu avec Lyon. Recruté le mois dernier par l’Olympique Lyonnais, Islam Slimani a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs mardi 9 février en Coupe de France contre l’AC Ajaccio (5-1). Pour le vainqueur de la CAN 2019, l’objectif principal en sélection reste la Prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022. « On enchaîne les victoires, on est sur une bonne dynamique. J’espère qu’on va continuer comme ça pour décrocher une qualification en Coupe du monde », avance celui qui avait participé à l’épopée des Verts au Brésil en 2016. Les éliminatoires pour le Mondial 2022 débutent en juin prochain pour la zone Afrique.