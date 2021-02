L'international marocain Youssef El Arabi prolonge avec l’Olympiakos en Grèce

Le Marocain Youssef El Arabi de l'Olympiakos contre l'Etoile rouge de Belgrade en 2019 (Archives). Costas Baltas/Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Arrivé à l’Olympiakos durant l'été 2019, en même temps que le Français Mathieu Valbuena, l’attaquant international marocain Youssef El Arabi a prolongé d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2022. Auteur de 16 buts en 19 matches de championnat depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Caen est en tête du classement des buteurs de Super League 1. « Après trois ans au Qatar, tout le monde pensait m'avoir enterré. Mais le travail dans l’ombre paie toujours, et c’est ce qui fait ma force. Aujourd’hui, je suis très bien installé en Grèce, tout se passe bien pour moi. Ici, les supporters me "kiffent" à mort. C’est un tout qui fait que j’arrive à bien jouer, et que je me sens bien dans cette équipe », a récemment déclaré Youssef El Arabi à So Foot.