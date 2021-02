Ligue des champions: le TP Mazembe muet, Horoya séduisant et Teungueth FC renversé

Le Horoya AC vainqueur 2-0 face au Petro de Luanda lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions CAF, le 13 février 2021. © Cafonline

Texte par : Tom Rossi

La phase de poules de la Ligue des champions CAF a démarré ce vendredi 12 février avec les contre-performances des deux clubs congolais (TP Mazembe et AS Vita Club), la victoire sans trembler du Horoya de Conakry et les grands débuts dans la compétition des Sénégalais du Teungueth FC.