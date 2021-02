CAN U20 2021: Burkina Faso et Centrafrique débutent par un nul

Durant le match Centrafrique-Namibie de la CAN U20 2021. © Courtesy of CAF

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les équipes du Burkina Faso et de la Tunisie se sont neutralisées 0-0 tandis que la Namibie et la Centrafrique ont fait match nul 1-1, ce 15 février 2021 à Nouakchott, dans le groupe B de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20). Un peu plus tôt, les Ougandais s’étaient emparés de la première place du groupe A en battant les Mozambicains 2-0. La veille, toujours dans le groupe A, les Camerounais avaient gagné 1-0 face aux Mauritaniens, en ouverture de cette CAN U20 2021.Le 16 février, au programme : Ghana-Tanzanie et Gambie-Maroc (groupe C).