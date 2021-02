Ligue des Champions: le match entre le Wydad Casablanca et les Kaizer Chiefs aura lieu au Caire

Reportée à cause de la pandémie de coronavirus et de l’entrée des ressortissants sud-africaians sur le territoire marocain, la rencontre de Ligue des Champions entre le Wydad Casablanca et les Kaizer Chiefs aura lieu le 19 février au Caire, sur la pelouse du stade Al-Salam. « La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a adressé une correspondance à la Confédération Africaine de Football (CAF) suite à l’accord conclu avec la Fédération égyptienne. L’instance égyptienne indique être disposée à accueillir le match Wydad Athletic Club – Kaizers Chiefs pour le compte pour la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique le vendredi 19 février au Stade Assalam au Caire », peut-on lire dans un communiqué sur le site internet de la FRMF qui avait été tenue par la Confédération africaine de trouver rapidement un lieu d’accueil pour la rencontre, sous peine d’infliger au club wydadi une défaite sur tapis vert. « À cette occasion, la FRMF adresse ses vifs remerciements à la Fédération égyptienne pour avoir accepté chaleureusement d’abriter cette rencontre et ceci grâce aux liens forts liant les deux associations ainsi que les autres associations africaines », indique d’autre part le communiqué.