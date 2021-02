CAN U20 2021: le Ghana frappe fort d'entrée

Le onze du Ghana qui a affronté la Tanzanie le 16 février lors de la CAN U20 2021. © Courtesy of CAF

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Dans le premier match du groupe C de cette Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans 2021, le Ghana s'est montré intraitable face à la Tanzanie, ce mardi 16 février. Au stade municipal de Nouadhibou, en Mauritanie (pays organisateur), les Black Satellites ont giflé les Tanzaniens, qui disputaient le premier match de leur histoire dans cette compétition. Les Ghanéens l'ont emporté facilement (4-0) grâce à un doublé de Percious Boah (3e, 71e), un but d'Issahaku Fataw (30e) et un dernier but signé Joselpho Barnes (89e).