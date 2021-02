Ligue des champions: Liverpool relève la tête face à Leipzig, Salah et Mané buteurs

Moribonds en Premier League, les champions d'Angleterre ont rebondi face au RB Leipzig mardi 16 février. En match aller des 8es de finale de la Ligue des champions, Liverpool s'est imposé à l'extérieur grâce à Mohamed Salah et Sadio Mané (2-0). Une bonne performance qui ouvre aux Reds la porte des quarts de finale.

Champion d'Angleterre en titre, Liverpool a quasiment fait une croix sur sa couronne. Les deux clubs de Manchester ont déjà beaucoup d'avance, et les dernières contre-performances enregistrées leur ont ôté quasiment tous leurs espoirs. La Ligue des champions est le dernier objectif majeur des hommes de Jürgen Klopp cette saison.

Et les retrouvailles avec la C1 se sont bien passées ce mardi pour les Reds, six fois champions d'Europe. En déplacement à Budapest, en Hongrie, et non pas en Allemagne pour cause de restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, les visiteurs ont attendu la seconde période pour faire la différence.

Salah-Mané remettent Liverpool dans le bon sens

Mohamed Salah a d'abord intercepté une passe en retrait de Marcel Sabitzer avant d'accélérer et d'aller ouvrir le score (53e). L'Égyptien a concrétisé la domination des siens et insrit son 24e but toutes compétitions confondues cette saison. Puis, c'est le Sénégalais Sadio Mané qui a profité d'une erreur de Nordi Mukiele pour faire le break (58e). À ce niveau, de pareils errements se payent cash.

Avant le match retour prévu à Anfield le 10 mars, le FC Liverpool réalise une excellente opération grâce à ses deux flèches africaines. Cette victoire acquise à l'extérieur avec deux buts d'écart et une cage restée inviolée représente un avantage certain. Leipzig aura besoin d'un exploit pour inverser la tendance.

