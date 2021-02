CAN U20 2021: la Mauritanie se relance face au Mozambique

Photo prise lors du match de la CAN des moins de 20 ans entre la Mauritanie et le Mozambique, le 17 février 2021. © Courtesy of CAF

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Battue par le Cameroun lors de son premier match dans le groupe A de cette CAN des moins de 20 ans, la Mauritanie a relevé la tête ce mercredi 17 février. Le pays organisateur a disposé du Mozambique au Stade Olympique de Nouakchott (2-0). Oumar Mbareck sur un coup franc direct (19e) et Silly Sangharé (29e) ont inscrit les deux buts du match. Avec deux défaites et donc zéro points, le Mozambique pointe à la dernière place du groupe A, dominé par le Cameroun (deux victoires, 6 points). Les Lionceaux sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. L'Ouganda et la Mauritanie suivent. Leur face-à-face le 20 février sera décisif dans la course à l'autre ticket qualificatif pour la suite de la compétition.