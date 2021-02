CAN U20 2021: le Cameroun dompte l'Ouganda et se qualifie pour les quarts

Photo prise lors du match Cameroun-Ouganda, dans le cadre de la CAN des moins de 20 ans 2021. © Courtesy of CAF

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Victorieux de la Mauritanie lors de son entrée en lice le 14 février (1-0), le Cameroun a réitéré sa performance face à l'Ouganda ce mercredi 17 février. Et comme face aux Mauritaniens, l'unique but du match a été inscrit par Jang Junior (32e), de la tête. Les Lionceaux, avec deux victoires en deux matches, sont en tête du groupe A de cette CAN des moins de 20 ans. Et ils spont d'ores et déjà assurés d'être en quarts de finale, avant même leur troisième et dernier match de poule face au Mozambique le 20 février.