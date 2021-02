Ligue des champions: l’Égypte renonce à accueillir le match Wydad-Kaiser Chiefs

La Fédération égyptienne de Football annonce dans un communiqué ne plus pouvoir accueillir le match du WAC contre l’équipe sud-africaine de Kaiser Chiefs, comptant pour la première manche des phases de groupes de la Ligue des champions. La fédération qui a présenté ses excuses à la Fédération marocaine de football et à la Confédération africaine de football, explique qu’elle ne peut plus accueillir la rencontre pour des raisons d’agenda. Pour mémoire, autorités marocaines avaient refusé de laisser entrer la délégation sud-africaine sur leur territoire pour cause de Covid-19.