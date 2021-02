CAN U20 2021: le Burkina Faso et la Tunisie gagnent

Lors de Tunisie-Namibie à la CAN U20 2021. © Courtesy of CAF

Les équipes du Burkina Faso et de la Tunisie ont pris une sérieuse option sur la qualification dans le groupe B de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20 2021), ce 18 février à Nouakchott. Les Tunisiens ont battu les Namibiens 2-0, tandis que les Burkinabè ont dominé les Centrafricains 3-1. Prochaines rencontres dans cette poule : Burkina Faso-Namibie et Tunisie-RCA, le 21 février.