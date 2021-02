CAN U20 2021: l'Ouganda accompagne le Cameroun en quarts de finale

Photo du match Mauritanie-Ouganda, lors de la CAN des moins de 20 ans, le 20 février 2021. © Courtesy of CAF

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Déjà assurés d'être en quarts de finale, les Lionceaux camerounais ont réalisé un carton plein au premier tour de cette Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans. Opposés au Mozambique ce samedi 20 février, ils ont encore gagné avec la manière (4-1). Étienne Eto'o Pineda, le fils de Samuel Eto'o fils, a inscrit un doublé en première période (7e, 45+3e sur penalty). Kevin-Prince Milla – aucune lien de parenté avec Roger Milla – en a ajouté un troisième (47e) avant que Gianluca Lorenzoni réduise l'écart (85e). Finalement, Abdoulaye Yahaya a marqué un quatrième et dernier but pour le Cameroun (87e). Dans l'autre match déterminant de ce groupe A, le dernier mot est revenu à l'Ouganda (2-1). La Mauritanie, pays-hôte, avait pourtant ouvert le score sur penalty en première période par Silly Sangharé (40e). Mais après la pause, l'Ouganda a égalisé par l'intermédiaire de Steven Sserwadda (60e). Et sur penalty, Derrick Kakooza a inscrit le but de la victoire (89e) et de la qualification des jeunes Cranes, qui prennent ainsi la deuxième place du groupe. Le Cameroun et l'Ouganda joueront les quarts de finale de cette CAN U20. Le Mozambique, avec trois défaites, termine dernier et est éliminé. La Mauritanie va désormais devoir attendre la fin du premier tour pour savoir si elle se classe parmi les deux meilleurs troisièmes, qui seront repêchés pour les quarts.