CAN U20 2021: la Centrafrique coiffe la Tunisie et jouera les quarts

Photo du match Tunisie-Centrafrique, lors de la CAN des moins de 20 ans, le 21 février 2021. © Courtesy of CAF

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les deux derniers matches du groupe B de cette Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans se sont joués ce dimanche 21 février. Le Burkina Faso, en ballotage favorable après deux journées, a composté son billet pour les quarts de finale dans le temps additionnel. Yaël Tiendrebeogo a profité d'une mauvaise sortie du gardien pour placer une tête lobée, et Jean Botué a prolongé la trajectoire du ballon au fond des filets (90e). Ce succès permet aux Burkinabè de s'offrir la première place du groupe B avec 7 points. La Namibie, quatrième avec un seul point, est éliminée. Dans l'autre match, la Centrafrique, intenable dans les premières minutes, a battu la Tunisie (2-1). Alfred Gombe-Fei (5e) et Raphaël Marc Yapéndé (6e) ont vite frappé, et les Tunisiens n'ont pu que revenir au score grâce à un penalty de Chiheb Labidi (24e). La Centrafrique se classe ainsi deuxième du groupe B, avec 4 points, comme la Tunisie. La différence particulière, c'est-à-dire cette victoire obtenue dans cette confrontation directe, explique ce classement. La Tunisie n'est que troisième, mais avec ses 4 points, elle est assurée d'être dans les deux meilleurs troisièmes, qui seront repêchés pour les quarts de finale.