Coupe de la Confédération: la JSK renversante, le Raja et Coton Sport passent aussi

Battue par le Stade Malien au match aller de ce tour de cadrage, la JS Kabylie s'est imposée au retour ce dimanche 21 février et a validé sa qualification pour la phase de groupes. Le Raja Casablanca s'est fait peur mais est passé aux tirs au but face à l'US Monastir. Primeiro de Agosto, de son côté, peste à cause du contexte très compliqué de sa double confrontation avec le Namungo FC.

Avant le tirage au sort des quatre groupes de la Coupe de la Confédération édition 2020-2021, prévu au Caire ce lundi 22 février, le tour de cadrage de la compétition a livré presque tous ses verdicts. La plupart des matches retour se sont tenus ce dimanche 21 février. Et si certains n'ont pas tremblé, d'autres ont eu des surprises.

Le Club sportif sfaxien, par exemple, était en lice dès samedi, et il n'a pas été mis en danger au Rwanda. Vainqueurs de l'AS Kigali 4-1 à l'aller, les Tunisiens ont tenu le 1-1 au retour. Ils seront parmi les 16 équipes qui joueront la phase de groupes.

La JSK renverse le Stade Malien, le finaliste Pyramids impeccable

Le Stade Malien, en revanche, n'en sera pas. La JS Kabylie, battue 2-1 à l'aller, s'est imposée 1-0 au retour grâce à un but d'entrée. La règle du but à l'extérieur sourit aux Algériens. Le Raja Casablanca, lui, a eu chaud sur le terrain de l'US Monastir. Les Tunisiens ont gagné 1-0, comme les Marocains à l'aller. Ainsi, il a fallu passer par les tirs au but pour départager les deux équipes, et c'est le Raja qui s'est montré le plus adroit (6 tirs au but à 5, un seul échec contre deux).

Les tirs au but ont aussi été nécessaires pour trancher les matches DC Motema Pembe-Al Ahly Bengazhi (1-1) et Rivers United-Eniymba (1-0). Dans le premier, le club libyen l'a emporté (8 tirs au but à 7). Dans le second match, 100% nigérian, c'est Enyimba qui a tiré son épingle du jeu (5 tirs au but à 4).

NAPSA Stars (2-2 contre Gor Mahia), l'ASC Jaraaf (1-0 contre Platinium) et Orlando Pirates (1-0 contre Jwaneng Galaxy) n'ont pas été inquiétés. Pas de problèmes non plus pour le finaliste de la dernière Coupe de la Confédération, le Pyramids FC : déjà vainqueur 2-0 à l'aller en Côte d'Ivoire, le club égyptien a remis ça à domicile contre le RC Abidjan (2-0).

Nkana bousculé, Salitas enflammé, Primeiro de Agosto enragé

Coton Sport (1-0 contre l'AS SONIDEP) et l'ES Sétif (0-0 contre l'Asante Kotoko) ont vécu un dimanche tranquille. Les Gabonais de Bouenguidi Sports, par contre, ont perdu leurs illusions. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller contre Salitas. Mais au retour, les Burkinabè ont inversé la tendance (3-1). Les Zambiens de Nkana ont vu le bénéfice de leur victoire 2-0 à l'aller face au TAS Casablanca effacé en l'espace d'une demi-heure en première période, mais un but inscrit après la pause leur a permis de ne perdre que 2-1 et de garder leur qualification.

Enfin, il y a le cas Primeiro de Agosto-Namungo FC. Le match aller, prévu en Angola le 14 février, n'a pas eu lieu : les autorités locales, craignant la pandémie de Covid-19, a préféré annuler la rencontre. Elles voulaient même imposer une quarantaine à l'équipe tanzanienne. En milieu de semaine, la CAF a statué : les deux matches aller-retour auront lieu en Tanzanie, avec 72 heures d'écart entre les deux, et avant le 26 février.

Ce dimanche, devait donc se tenir le match aller, avec Primeiro de Agosto dans le rôle de l'équipe « domicile »... mais en Tanzanie. Quelques heures avant le coup d'envoi, les autorités sanitaires tanzaniennes ont déclaré qu'il y avait six cas positifs au Covid-19 au sein du club angolais, dont cinq joueurs. Troublés et privés de leur gardien habituel, de deux défenseurs, d'un milieu offensif et d'un attaquant, Primeiro de Agosto a subi un lourd revers (6-2). De quoi irriter le dernier champion d'Angola, qui tentera l'impossible jeudi 25 février pour le match retour...

Résultats du tour de cadrage retour de la Coupe de la Confédération :

AS Kigali (Rwanda) - CS Sfaxien (Tunisie) : 1-1 (CS Sfaxien qualifié) | Match joué samedi 20 février

US Monastir (Tunisie) - Raja Casablanca (Maroc) : 1-0, 5 TAB à 6 (Raja Casablanca qualifié)

NAPSA Stars (Zambie) - Gor Mahia (Kenya) : 2-2 (NAPSA Stars qualifié)

DC Motema Pembe (RD Congo) - Al Ahly Bengazhi (Libye) : 1-1, 7 TAB à 8 (Al Ahly Bengazhi qualifié)

Coton Sport (Cameroun) - AS SONIDEP (Niger) : 1-0 (Coton Sport qualifié)

JS Kabylie (Algérie) - Stade Malien (Mali) : 1-0 (JS Kabylie qualifiée)

Orlando Pirates (Afrique du Sud) - Jwaneng Galaxy (Botswana) : 1-0 (Orlando Pirates qualifié)

Rivers United (Nigeria) - Enyimba (Nigeria) : 1-0, 4 TAB à 5 (Enyimba qualifié)

ASC Jaraaf (Sénégal) - Platinum (Zimbabwe) : 1-0 (ASC Jaraaf qualifiée)

Pyramids (Egypte) - RC Abidjan (Côte d’Ivoire) : 2-0 (Pyramids qualifié)

ES Setif (Algérie) - Asante Kotoko (Ghana) : 0-0 (ES Setif qualifié)

Salitas (Burkina Faso) - Bouenguidi Sports (Gabon) : 3-1 (Salitas qualifié)

TAS Casablanca (Maroc) - Nkana (Zambie) : 2-1 (Nkana qualifié)

Etoile du Sahel (Tunisie) - Young Buffaloes (Eswatini) : | Match reporté au lundi 22 février, les Young Buffaloes ayant eu des difficultés pour rejoindre la Tunisie à temps ce dimanche

Primeiro de Agosto (Angola) - Namungo FC (Tanzanie) : 2-6 (match aller joué en Tanzanie, match retour prévu jeudi 25 février en Tanzanie aussi)

