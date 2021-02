CAN U20 2021: Maroc-Tunisie en quarts, la Mauritanie éliminée

Les Marocains lors de la CAN U20 2021. © Courtesy of CAF

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

Le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20 2021) s’est achevé ce 22 février sur les qualifications du Maroc, de la Gambie et du Ghana pour les quarts de de finale de la CAN U20 2021. La Mauritanie, pays-hôte de ce tournoi, est éliminée.