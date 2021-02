Coupe de la Confédération: le programme de la phase de groupes 2021

La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2021, ce 22 février. Le tenant du titre, la RS Berkane (Maroc), affrontera la JS Kabylie (Algérie) et Coton Sport (Cameroun), dans la poule B.

En attendant de connaître tous les qualifiés pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2021, la Confédération africaine de football (CAF) a procédé à son tirage au sort, ce 22 février.

Le tenant du titre, la RS Berkane, n’a pas été gâté. Le club marocain affrontera la JS Kabylie (Algérie), le Coton Sport Garoua (Cameroun) et NAPSA Stars (Zambie).

L’autre formation du Maroc en lice, le Raja Casablanca, jouera, elle, contre le finaliste 2020, Pyramids FC (Égypte), Nkana (Zambie) et le vainqueur de Namungo FC (Tanzanie) – Primeiro de Agosto (Angola).

Les Jaraaf et Salitas FC ensemble

Dans le groupe C, les Sénégalais de l’ASC Jaraaf et les Burkinabè du Salitas FC seront ensemble. Le CS Sfaxien (Tunisie) et le vainqueur d’Étoile du Sahel (Tunisie) – Young Buffaloes (Eswatini) complètent le quatuor.

Enfin, le groupe A comprend Enyimba FC (Nigeria), l’ES Sétifienne (Algérie), Orlando Pirates (Afrique du Sud) et Al Ahli Benghazi (Libye).

Cette phase de groupes de la Coupe de la Confédération aura lieu les 10 mars (première journée) et 16-17 mars (deuxième journée), du 2 au 4 avril (troisième journée), du 9 au 11 (quatrième journée), le 21 (cinquième journée) et le 28 avril (sixième journée). Les deux premiers de chaque groupes disputeront les quarts de finale de la compétition.

