Le jeune espoir ivoirien Willy Braciano Ta Bi est décédé des suites d’un cancer

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le milieu défensif Willy Braciano s’est éteint ce mardi 23 février à l’âge de 21 ans. L’ex-international U20 a succombé à un cancer du foie. Formé à l’ASEC Mimosas puis transféré à l’Atalanta Bergame en janvier 2019, Willy Braciano Ta Bi avait été le capitaine de la sélection ivoirienne lors des Jeux de la francophonie organisés en 2017 à Abidjan. Les Éléphanteaux avaient remporté la médaille d’argent. Malade depuis de longs mois, le natif de Divo n'avait plus disputé un match depuis le 14 juin 2019 et la victoire de l'Atalanta 1-0 contre l'Inter Milan en finale du championnat de Primavera. Jeune joueur de l'Atalanta, le milieu défensif Willy Ta Bi (21 ans) vient de décéder d'un cancer du foie. International U20 ivoirien, il était annoncé comme un des grands espoirs du club italien. « Nous pleurons le décès prématuré de notre joueur et Champion U19 d'Italie Willi Braciano Ta Bi et partageons le chagrin de sa famille et de ses proches. Repose en paix, Willy », a écrit le club italien sur les réseaux sociaux.