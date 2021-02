Ligue des champions: les Égyptiens de Al Ahly piégé en Tanzanie

Publicité Lire la suite

Six rencontres comptant pour la 2e journée de la Ligue des champions africaine se jouent ce mardi 23 février. Surprise du jour, la défaite du tenant du titre Al Ahly qui se déplaçait en Tanzanie pour affronter Simba (1-0). Le Mozambicain Luís Miquissone a inscrit le seul but de la partie (29e). Les Congolais de l’AS Vita Club se sont imposés 4-1 au Soudan contre El Merreikh. En déplacement en Angola sur le terrain de Petro Atletico, les Marocains du Wydad Casablanca ont gagné grâce à un but de Ayoub El Kaabi (70e).

Programme et résultats du jour :

Al-Merreikh (Sud) 1-4 AS Vita Club (Rdc) [Groupe A]

Petro Atletico (Ang) 0-1 Wydad Casablanca (Mar) [Groupe C]

Simba (Tan) 1-0 Al Ahly (Egy) [Groupe A]

Kaizer Chiefs (Afs)-Horoya (Gui) [Groupe C]

Teungueth FC (Sen)-Zamalek (Egy) [Groupe D]

MC Alger (Alg)-Espérance de Tunis (Tun) [Groupe D]

