CAN U17 2021: Cameroun, Mali et Sénégal s’affronteront

- © Courtesy of CAF

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans (CAN U17 2021), ce 24 février. Le Maroc, pays hôte, jouera notamment contre la Côte d’Ivoire. Cameroun, Mali et Sénégal s’affronteront dans le groupe C.