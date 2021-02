Ligue des champions: Mazembe tenu en échec, Belouizdad-Mamelodi reporté

Le Tout Puissant Mazembe (RDC) a été tenu en échec 0-0 sur le terrain d’Al Hilal Omdurman (Soudan), ce 24 février 2021. Toujours dans le groupe B de la Ligue des champions, la rencontre entre le CR Belouizdad (Algérie) et les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) a officiellement été reportée au 28 février et délocalisée à Dar Es Salaam, à cause du Covid-19. Le match Wydad Casablanca (Maroc) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud), dans le groupe C, aura également lieu dimanche, à Ouagadougou.