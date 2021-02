CAN U20 2021 : le Cameroun et le Burkina Faso éliminés

Le trophée remis aux vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans. © RFI / Pierre René-Worms

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’équipe des moins de 20 ans du Cameroun a été éliminée en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U20 2021) par celle du Ghana 2 tirs au but à 4 (1-1 après prolongations), ce 25 février à Nouakchott. Les Ghanéens affronteront le vainqueur de Centrafrique-Gambie pour une place en finale, le 1er mars. Les Ougandais défieront eux, le vainqueur de Maroc-Tunisie. Ils ont sorti les Burkinabè 5 tirs au but à 3 (0-0 après prolongations) en quarts de finale.