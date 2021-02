Ligue des champions CAF: le Mamelodi et le Wydad cartonnent

Le trophée de la Ligue des champions de la CAF. REUTERS - AMR ABDALLAH DALSH

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Mamelodi Sundowns s'installe confortablement en tête du groupe B de la Ligue des champions CAF. Déjà vainqueur de son premier match face à Al Hilal le 13 février (2-0), le club sud-africain n'a fait qu'une bouchée du CR Belouizdad ce dimanche 28 février. Le match, prévu le 24 février, a été reporté et délocalisé à Dar Es Salaam, en Tanzanie, pour cause de Covid-19. Et au Stade National, Mamelodi a écrasé son adversaire algérien (5-1), plombé par un carton rouge direct après trois minutes de jeu. Les Sud-Africains comptent 6 points dans ce groupe, devant le TP Mazembe (2 points). Dans l'autre match du jour, dans le groupe C, le Wydad Casablanca a pris seul la tête grâce à sa victoire aussi autoritaire face aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs (4-0). Cette rencontre a également été décalée et délocalisée. Elle devait avoir lieu le 13 février en Tunisie. Elle a eu lieu finalement à Ouagadougou, au Burkina Faso, au Stade du 4 Août.