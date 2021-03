Le Ghana s’offre la CAN U20 2021

Le trophée remis aux vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans. © RFI / Pierre René-Worms

La CAN des moins de 20 ans s’est terminée ce samedi 6 mars avec la finale qui opposait le Ghana à l’Ouganda au Stade Olympique de Nouakchott en Mauritanie. Les Black Satellites, déjà vainqueurs de la compétition à trois reprises, se sont imposés 2-0 face aux Cranes, qui disputaient la phase finale pour la première fois de leur histoire. Daniel Afriyie Barnieh a inscrit les deux buts de la rencontre (22e et 51e). Les Black Satellites rejoignent l’Égypte qui compte quatre victoires. Le Nigeria reste toujours la nation la plus titrée avec 7 trophées.