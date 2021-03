Ligue des champions: la bonne opération de l’Espérance Tunis

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’Espérance Tunis a battu le Zamalek, finaliste de la précédente édition, ce samedi 6 mars à Radès lors de la 3e journée (3-1). Un résultat qui doit faire plaisir aux Sang et Or qui avaient été éliminés par les Égyptiens en quart de finale lors de la saison précédente. Les Tunisiens ont ouvert le score à la 26e minute avec l’Ivoirien Togui. Le club cairote a égalisé à la 40e minute par Eloutouh. Ben Romdhane a inscrit un doublé pour l’EST(45e sp, 53e). Le Zamalek, 3e, est distancé par L’Espérance Tunis (5 points d’avance).Les résultats du jour :Al-Merreikh (Sud) - Simba (Tan) 0:0Mazembe (Drc) - Mamelodi (Rsa) 1:2Esperance Tunis (Tun) - Zamalek (Egy) 3:1Kaizer (Rsa) - Petro (Ang) 2:0Teungueth FC (Sen) - MC Alger (Alg) 0:1Al Ahly (Egy) - AS Vita Club (Drc) 2:2Wydad (Mar) - Horoya (Gui) 2:0