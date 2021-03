Éliminatoires CAN 2021: la RDC privée de Bakambu pour ses deux rencontres décisives

Le Congolais Cédric Bakambu lors d'un entraînement du Beijing Guoan. HANDOUT / BEIJING GUOAN / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la Gambie et le Gabon se partagent les deux premières places (7 points), devant la RDC (6 points) et l'Angola (1 point). Autant dire que les Léopards n'ont pas le droit à l'erreur face aux Panthères gabonaises le 22 mars et face aux Scorpions gambiens le 30 mars. Christian Nsengi, le sélectionneur, ne pourra pas compter sur Cédric Bakambu. Une absence qui s'explique sans doute par l'état de santé de l'attaquant du Beijing Guoan, qui a révélé le 4 mars être positif au Covid-19 et être en quarantaine en Chine. En revanche, Christian Nsengi a appelé Dieumerci Mbokani et Trésor Mputu. Le premier, âgé de 35 ans, n'avait plus joué avec la sélection depuis la CAN 2017. Le second, 35 ans aussi, n'avait plus été convoqué depuis la CAN 2019.