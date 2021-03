Éliminatoires CAN 2021: le Gabon avec ses principaux cadres

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. AFP PHOTO/PAUL ELLIS

Texte par : RFI

Absent de la dernière CAN, le Gabon ne veut pas rater le rendez-vous au Cameroun. Les Panthères, deuxièmes du groupe D avec 7 points (comme la Gambie, leader avec une meilleure différence de buts), ont leur destin entre leurs griffes : si elles battent la RDC (le 22 mars) et l'Angola (le 29 mars), elles seront qualifiées coup sûr. Des résultats moins bons peuvent suffire, mais des victoires éviteraient tout doute. Le sélectionneur Patrice Neveu - qui a été contrôlé positif au Covid-19 et qui est isolé en France depuis une dizaine de jours - a fait appel à ses meilleurs éléments. Les flèches Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga sont là. Le milieu de terrain Mario Lemina, qui reste sur un but victorieux avec Fulham à Anfield contre Liverpool, en sera aussi.