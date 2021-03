Éliminatoires CAN 2021: Musa, capitaine au statut spécial dans la liste du Nigeria

Le Nigérian Ahmed Musa et l'Algérien Riyad Mahrez, le 14 juillet 2019 lors de la CAN en Égypte. AP - Ariel Schalit

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Nigeria, seul leader du groupe L des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (8 points, deux victoires et deux nuls) devant le Bénin (7 points), la Sierra Leone (3 points) et le Lesotho (2 points), est bien lancé dans la course à la qualification. Les Super Eagles iront défier le Bénin (le 22 mars) et recevront le Lesotho (le 30 mars) lors des deux dernières journées de ces éliminatoires. Gernot Rohr a décidé d'inclure Ahmed Musa dans sa liste. L'ailier est pourtant sans club depuis que les Saoudiens d'Al Nasr l'ont libéré, fin octobre 2020. Mais dans un entretien à la BBC, le sélectionneur a précisé que Musa est convié « en tant que capitaine pour faire le 24e homme ». « Il ne sera pas dans la liste des 23 qui joueront les deux matches », a-t-il précisé. Victor Osimhen, Alex Iwobi, Moses Simon et Samuel Kalu, eux, en seront. Henry Onyekuru et Terem Moffi sont dans la liste complémentaire.