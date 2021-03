Coupe de la Confédération: le Pyramids FC et la RS Berkane commencent bien

CAF © CAF

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il ne faisait pas bon jouer à l'extérieur ce mercredi 10 mars pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2020-2021. Aucune équipe en déplacement ne s'est imposée. Dans le groupe A, les Nigérians d'Enyimba ont battu les Libyens d'Al Ahly Benghazi (2-1), tandis que l'ES Sétif et Orlando Pirates se sont neutralisés (0-0). Dans le groupe B, la Renaissance sportive de Berkane, tenante du titre, a disposé de NAPSA Stars (2-0), et la JS Kabylie a dominé Coton Sport (1-0). Dans le gorupe C, l'Étoile du Sahel l'a mporté sur les Sénégalais de l'ASC Diaraf (2-0) pendant que le Club sfaxien battait Salitas (1-0). Enfin, dans le groupe D, Pyramids a réalisé le plus gros score du jour. Le club égyptien a été intraitable contre les Zambiens de Nkana (3-0). Le Raja Casablanca a aussi gagné, sur le score plus modeste de 1-0, contre les Tanzaniens de Namungo.