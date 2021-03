Ligue Europa: premier but de l'espoir ivoirien Amad Diallo, 18 ans, avec Manchester United

Le choc des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa entre Manchester United et l'AC Milan, ce jeudi 11 mars, s'est terminé sur un match nul (1-1) dans lequel le jeune Amad Diallo s'est distingué. À peine entré en jeu, l'attaquant ivoirien a inscrit un but, son tout premier avec MU. Le début d'une belle histoire pour l'attaquant de 18 ans ?

Paul Pogba, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Donny van de Beek... Manchester United était privé de nombreuses options offensives ce jeudi pour défier l'AC Milan en Ligue Europa. Des manques qui ont permis à Amad Diallo de gratter du temps du jeu... et plus encore. Au coup d'envoi, l'attaquant de 18 ans était remplaçant, tandis que l'attaque mancunienne était menée par Bruno Fernandes, Daniel James, Anthony Martial et Mason Greenwood.

Et puis, après un premier acte sans saveur et la blessure de Martial, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Mancuniens, a lancé Amad Diallo dès le coup d'envoi de la deuxième période. Quand il était joueur, Solskjaer était réputé pour être un « SuperSub » (« Super Remplaçant »), auteur d'entrées en jeu souvent décisives. En sa qualité de spécialiste, le Norvégien a dû apprécier l'efficacité de Diallo.

Premier tir avec Manchester United et premier but

Seulement quatre minutes après son entrée en jeu (46e), le n°19, qui avait les couleurs de sa Côte d'Ivoire natale au poignet, a inscrit son premier but avec Manchester United. Bruno Fernandes a distillé un long centre vers l'avant et Amad Diallo, après s'être infiltré dans le dos de Fikayo Tomori, s'est élevé pour placer un coup de tête renversé. Gianluigi Donnarumma, qui s'était avancé, a été lobé et a dû s'incliner (50e). L'AC Milan arrachera finalement le match nul au bout du temps additionnel grâce à Simon Kjaer (90+2e).

Comme le souligne la société Opta, spécialisée dans les statistiques, Amad Diallo est devenu le plus jeune buteur non-britannique de l'histoire de Manchester United en Coupe d'Europe, à 18 ans et 243 jours. Et encore une fois, quelle efficacité redoutable de sa part : il s'agissait de son premier tir au but sous les couleurs des Red Devils.

Recruté à l'Atalanta Bergame en janvier, Amad Diallo n'était apparu qu'à deux reprises avec Manchester United, en Ligue Europa au tour précédent, contre la Real Sociedad (7 minutes et 31 minutes de jeu). Ce premier but en tant que mancunien doit représenter beaucoup pour ce garçon dont on parle de plus en plus ces derniers mois.

L'attaquant ivoirien Amad Diallo célébrant son but avec Manchester United face à l'AC Milan à Old Trafford, le 11 mars 2021. REUTERS - PHIL NOBLE

Ivoirien, Amad Diallo a aussi la nationalité italienne

Car Amad Diallo n'a pas rejoint Manchester United pour une bouchée de pain : les dirigeants ont dû débourser 25 millions d'euros pour le faire venir de l'Atalanta Bergame (+ 15 millions d'euros de bonus éventuels). Natif d'Abidjan, le dribbleur est apparu brièvement en Serie A la saison dernière (trois bouts de match, un but inscrit). Et avant de quitter l'Italie, Diallo a aussi eu droit à une apparition en Ligue des champions cette saison, et une autre en championnat.

Cela représente peu de minutes sur les pelouses européennes au niveau professionnel, mais les qualités du garçon ont été remarquées du côté de Bergame, quand il jouait avec la Primavera, l'équipe des moins de 19 ans. Naturalisé italien en fin d'année 2020, alors qu'il était en partance pour Manchester United, Amad Diallo n'a pas encore choisi l'équipe nationale qu'il représentera. La question se posera peut-être bientôt, comme pour Moïse Kean avant lui (l'attaquant prêté par Everton au PSG a choisi l'Italie très tôt).

En janvier dernier, alors que l'attaquant de poche (1m73) rejoignait le géant britannique, Rémy N'Gono, consultant de Radio Foot Internationale, rappelait que s'il avait bien rallié l'Italie en 2014 et y avait achevé sa formation, c'était bien en Côte d'Ivoire, du côté d'Adjamé, qu'Amad Diallo a découvert le football.

