Égypte: Patrice Carteron revient au poste d'entraîneur du Zamalek

Le Français Patrice Carteron. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Moins de six mois après son départ, Patrice est de retour sur le banc du Zamalek SC. Coach du club égyptien depuis décembre 2019, l'entraîneur français l'avait quitté mi-septembre 2020 pour « raisons personnelles ». Il avait dans la foulée rejoint l'Arabie saoudite et le club d'Al-Taawoun. Jeudi 11 mars, le Zamalek SC et l'ex-sélectionneur du Mali ont renoué. Le Portugais Jaime Pacheco a été remercié et Patrice Carteron a repris les rênes des Chevaliers blancs du Zamalek.