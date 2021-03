Éliminatoires CAN 2021: des nouveaux appelés avec le Sénégal

L'attaquant de Monaco Keita Baldé après un but contre l'OM, le 15 septembre 2019 à Louis-II. AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Déjà qualifié pour la phase finale de la CAN 2021, le Sénégal continue les éliminatoires par deux rencontres sans enjeux face au Congo le 26 mars et l’Eswatini le 30 mars. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a dévoilé une liste de 26 joueurs retenus pour l’occasion. Des nouveaux joueurs sont sur cette liste. Il s’agit entre autre du défenseur du PSG, Abdou Diallo, du latéral gauche de Monaco Fodé Ballo-Touré et le milieu de terrain de Leicester Nampalys Mendy. Pape Matar Sarr de Metz, est également appelée pour la première fois mais il devrait être absent. En effet, son club ne devrait pas l’autoriser à voyager en raison du contexte sanitaire. La question se pose également pour les Parisiens Abdou Diallo et Idrissa Gueye, Sadio Mané (Liverpool) ou encore Edouard Mendy (Chelsea). On notera le retour de Keita Baldé et Mbaye Diagne qui n’avaient lus été en sélection depuis la finale de la CAN 2019.Gardiens : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Bingourou Kamara (RC Strasbourg, France).Défenseurs : Abdoulaye Seck (Antwerp, Belgique), Ousseynou Ba (Olympiakos, Grèce), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Pape Abou Cissé (Saint-Etienne, France), Abdou Diallo (PSG, France), Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Saliou Ciss (Nancy, France), Fodé Ballo-Touré (AS Monaco, France).Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye (PSG, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Franck Kanouté (Cercle Bruges, Belgique), Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Pape Matar Sarr (FC Metz, France).Attaquants : Ismaila Sarr (Watford, Angleterre), Krépin Diatta (AS Monaco, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Boulaye Dia (Reims, France), Youssouph Badji (FC Bruges, Belgique), Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre), Keita Baldé (Sampdoria, Italie), Mbaye Diagne (WBA, Angleterre), Mame Baba Thiam (Fenerbahçe, Italie).