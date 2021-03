Éliminatoires CAN 2021: le Burkina Faso avec les frères Traoré

Bertrand Traoré avec le maillot de l'OL. REUTERS/Emmanuel Foudrot

RFI

En tête de son groupe pour les éliminatoires de la CAN 2021, le Burkina Faso tentera d’obtenir sa qualification face à l’Ouganda (24 mars), et au le Soudan du Sud à domicile (29 mars). Le sélectionneur des Etalons, Kamou Malo, a dévoilé ce mercredi une liste élargie de 33 joueurs avec Bertrand Traoré (Aston Villa) et Alain Traoré (RS Berkane). Des cadres comme Charles Kaboré (Dinamo Moscou), Steeve Yago (Caen), ou encore Lassina Traoré (Ajax) seront présents. Selon la fédération, il s’agit d’une liste élargie « afin de prendre en compte les risques de Covid-19 et aussi pour parer à d’éventuels forfaits ».