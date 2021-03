Éliminatoires CAN 2021: Naby Keita sera présent face au Mali avec la Guinée

Naby Keita avec le maillot de Liverpool. AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le sélectionneur de la Guinée Didier Six a « négocié avec Liverpool » et fait montre de « diplomatie » pour pouvoir convoquer un joueur-clé comme Naby Keita, a-t-il indiqué mercredi 17 mars à l'AFP, disant comprendre les directives sanitaires de la Fifa qui permettent aux clubs de retenir leurs joueurs. « On a négocié avec Liverpool, qui est quand même un des plus grands clubs du monde, pour avoir Naby Keita au premier match, le 24 contre le Mali. Après on le remet tout de suite dans l'avion, et il sera disponible pour la reprise après sept jours d'isolement, où il pourra s'entraîner », raconte Didier Six.